Suriyeliler ekonomiyle dalga geçti! TikTok'taki muz akımı büyük tepki çekti

Sosyal medyada ekonomiyle dalga geçen Suriyeli mülteciler muz akımı başlattı.

Bir sokak röportajında Suriyeli mülteciye "ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" diyen vatandaşın videosu sosyal medyada olay oldu. Suriyeli mülteciler, TikTok'ta başlattıkları akımda dalga geçerek muz satın alıp, yedikleri görüntüleri paylaştıkları görüldü. Türk ekonomisiyle dalga geçen paylaşımlar yapan Suriyeli mülteciler paylaşımları binlerce beğeni alıyor. Suriye uyruklu TikTok kullanıcısı, alaycı bir tavırla Türk taklidi yaparak "Biz Suriyeli değiliz, herkese bir parça" dediği görüntüleri paylaştı. Tiktok'ta Ahmad Aldaaor isimli Suriye uyruklu kullanıcı ise Türkiye ile dalga geçen bir video montajı paylaştı. Tepki çeken paylaşımlar Instagram, Twitter ve Ekşi Sözlük'te tepkiyle karşılandı.