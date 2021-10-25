Seren Serengil'den 'zina yasası' çağrısı: Eşlerini aldatan kadın ve erkek hapis cezası alsın

TGRT'de Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına katılan ünlü magazin sunucusu ve eski şarkıcı Seren Serengil, hem programda hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'zina yasası'nın tekrar düzenlenmesi gerektiğini savunarak, eşlerini aldatan kadın ve erkeklerin hapis cezası alması gerektiğini ifade etti.

Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık gündeme gelen isimlerden biri... TV8'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu, Yeşim Salkım'a konuk oldu. Serengil, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" görüşünü savundu. Serengil'in açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Yorumcusu olduğu programda da evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil 'Zina yeniden suç olmalı' dedi.

Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum. Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" ifadesini kullandı. Serengil, sözlerinin tartışma yaratmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından da tartışma yaratan o açıklamalarına devam etti.

"Ahlaki bir deformasyon var"

Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi.