Kastamonu Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında kaldı

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

KASTAMONU Bozkurt ilçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.