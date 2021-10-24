BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
DÜNYA

İran'da valiye 'Türkçe konuş' tokadı şoku! Ses tüm salonda yankılandı

İran'da Doğu Azerbaycan Valisi olarak atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi kameraların önünde tokat attı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin Türk şehri olan Tebriz'e eski Devrim Muhafızları Ordusu Aşura Tümeni Komutanı vali Zeynelabidin Hürrem atandı. Vali, devir teslim töreninde Devrim Muhafızları Komutanı Albay Eyüp Alizade'den bir anda tokat yedi. Saldırının nedeni tam olarak bilinmese de iddiaya göre Alizade, Horrem'e Tebriz'de Türkçe değil, Farsça konuştuğu için vurdu.

Hürrem, eylemi gerçekleştiren kişiyi tanımadığını ancak affettiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını açıkladı. Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen eylemci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek vererek söz konusu kişiyle ilgili yasal adımların atılacağını duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı dakikalarca sürdü o anlar kayıttaydı
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı dakikalarca sürdü o anlar kayıttaydı
Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın Karabük konserinde ortalık karıştı
Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın Karabük konserinde ortalık karıştı
Polisin belindeki silahı alıp dehşet saçtı! Biri polis iki kişi yaralandı
Polisin belindeki silahı alıp dehşet saçtı! Biri polis iki kişi yaralandı
Ece Üner canlı yayında çirkin teklifi duyunca çıldırdı: Onlar mal değildir!
Ece Üner canlı yayında çirkin teklifi duyunca çıldırdı: Onlar mal değildir!
İstanbul'da taksiyi sopayla parçaladı! Herkes olan biteni seyretti
İstanbul'da taksiyi sopayla parçaladı! Herkes olan biteni seyretti
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti
Ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıktı! Polise “Çok mu içmişim?” diye sordu
Ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıktı! Polise “Çok mu içmişim?” diye sordu
Mehmet Metiner'den olay faiz ve döviz çıkışı! Dolar Merkez Bankası faiz indirdi diye yükselmiyor
Mehmet Metiner'den olay faiz ve döviz çıkışı! Dolar Merkez Bankası faiz indirdi diye yükselmiyor
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i böyle dövdü! Özcan Deniz'in üstü başı yırtıldı
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i böyle dövdü! Özcan Deniz'in üstü başı yırtıldı