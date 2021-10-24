İran'da valiye 'Türkçe konuş' tokadı şoku! Ses tüm salonda yankılandı

İran'da Doğu Azerbaycan Valisi olarak atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi kameraların önünde tokat attı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin Türk şehri olan Tebriz'e eski Devrim Muhafızları Ordusu Aşura Tümeni Komutanı vali Zeynelabidin Hürrem atandı. Vali, devir teslim töreninde Devrim Muhafızları Komutanı Albay Eyüp Alizade'den bir anda tokat yedi. Saldırının nedeni tam olarak bilinmese de iddiaya göre Alizade, Horrem'e Tebriz'de Türkçe değil, Farsça konuştuğu için vurdu.



Hürrem, eylemi gerçekleştiren kişiyi tanımadığını ancak affettiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını açıkladı. Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen eylemci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek vererek söz konusu kişiyle ilgili yasal adımların atılacağını duyurdu.