BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
MAGAZİN

Ece Üner canlı yayında çirkin teklifi duyunca çıldırdı: Onlar mal değildir!

SHOW TV'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı. Eşler arasında tehdit üzerinden yapılan çocuk pazarlığına dayanamayan Ece Üner küplere bindi.

"Ece Üner ile Susma" programında Naime ve Ali arasındaki yüzleşme sırasında Ali'nin sözleri sunucu Ece Üner'i adeta çıldırttı. Kendisini aldattığını iddia eden eşine çocuklarını göstermeyen Ali'nin "Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını gösteririm" cümlesi karşısında küplere binen Ece Üner, "Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor" diyerek bağırmaya başladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da taksiyi sopayla parçaladı! Herkes olan biteni seyretti
İstanbul'da taksiyi sopayla parçaladı! Herkes olan biteni seyretti
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti
Mehmet Metiner'den olay faiz ve döviz çıkışı! Dolar Merkez Bankası faiz indirdi diye yükselmiyor
Mehmet Metiner'den olay faiz ve döviz çıkışı! Dolar Merkez Bankası faiz indirdi diye yükselmiyor
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i böyle dövdü! Özcan Deniz'in üstü başı yırtıldı
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i böyle dövdü! Özcan Deniz'in üstü başı yırtıldı
Yalancı 7. bölüm fragmanı
Yalancı 7. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 12. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 12. bölüm fragmanı
TV100'de spiker haberi okudukça sinirlendi! 'Birbirimizden hap alıp içen milletiz' deyip seslendi
TV100'de spiker haberi okudukça sinirlendi! 'Birbirimizden hap alıp içen milletiz' deyip seslendi
ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu yaptığı duruşla sosyal medyada ilgi çekti
ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu yaptığı duruşla sosyal medyada ilgi çekti
Her şeyi bilen adam Abdurrahman Boztaş hayatını kaybetti! 'Biz fırıldak değiliz' demişti
Her şeyi bilen adam Abdurrahman Boztaş hayatını kaybetti! 'Biz fırıldak değiliz' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı Fatiha Suresi ile mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı Fatiha Suresi ile mesaj verdi