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Her şeyi bilen adam Abdurrahman Boztaş hayatını kaybetti! 'Biz fırıldak değiliz' demişti

ADANA’da bağımsız belediye başkanı ve milletvekili adayı olan, 'Biz fırıldak değiliz', 'Her şeyi bilen adam' sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyası ilgi gören emektar gazeteci Abdurrahman Boztaş (71), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Kentte, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde ‘Biz fırıldak değiliz’, ‘Bu tekere çomak sokmayın’ sloganıyla gündeme gelen, sosyal medyada en çok takip edilen bağımsız milletvekili adayı olan ancak kazanamayan, 29 Mart 2009’daki yerel seçimler için de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 'bağımsız aday' olan Abdurrahman Boztaş, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Aile bireylerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Boztaş'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Kentte uzun yıllar yerel medyada görev yapan sürekli basın kartı sahibi Abdurrahman Boztaş, son yıllarda 'Her şeyi bilen adam' programlarıyla izleyicinin karşısına çıkıyordu. Kentte görev yapan gazeteciler ve protokol tarafından sevilen Boztaş'ın ölümü, meslektaşlarını üzdü. Emektar gazetecinin ölüm haberini alan meslektaşları, üzüntülerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Abdurrahman Boztaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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