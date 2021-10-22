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TV8 2. Sayfa'da Erkan Özerman Best Model ifşası: 13 sene önce 'Gel kucağıma otur' dedi!

TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında Erkan Özerman'ın Best model ifşaları bitmiyor. Sunucular Müge ve Gülşen 'Bu işin peşini bırakmayacağız, yüzlerce ifşa mesajı geliyor' deyip, 13 yıl önce yarışmada 3. olan Ender Ataç'ı programa çıkardı. Ataç, Özerman'ın kendisine "Gel kucağıma otur" dediğini ileri sürdü.

TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında, 34. Best Model of Turkey'e katılan bazı erkek yarışmacıların, Erkan Özerman'a masaj yapmaları yönünde mesajlar aldıklarına yönelik iddialar ortaya atmalarının ardından, programda bugün başka bir şoke edici iddia daha ortaya atıldı. Özerman'ın karşılıklı kavga ettiği suncuular Müge ve Gülşen, 'Bu işin peşini bırakmayacağız' diyerek, geçmiş yıllardan finalist olan bir yarışmacıyı ve aynı sene beraber katılan kardeşini programa çıkardılar. 2008 yılında ikizi ile beraber yarışmaya katıldığını ifade eden ve yarışmada 3. olduğunu söyleyen Ender Ataç, Erkan Özerman'ın kendisine de 'ahlaksız teklif'lerle geldiğini öne sürdü.



Erkan Özerman ile ilgili 'Best model' skandalları ve ifşa niteliğindeki iddialar dur durak bilmiyor. Dün yani 21 Ekim Perşembe günü tv8 ekranlarına çıkarak hakkındaki iddiaları yanıtlayan Erkan Özerman, sunucular Müge ve Gülşen ile çığlık çığlığa kavga etti. Özerman hakkındaki hiçbir iddiayı kabul etmezken "Kime istersem masaj yaptırırım" diyerek kafaları karıştırdı. 



Müge ve Gülşen, Özerman'ın 'yarışmada derece alamayanlar iftira atıyor' demesinin üzerine 2008 yılında yarışmada 3'üncü olan Ender Ataç ve kendisiyle beraber yarışmaya girip derece alamayan ikizi Önder Ataç'ı programa çıkardı.

"Gel bakalım kucağıma otur"

Ender Ataç, kendilerinin açıklamaya cesaret edemediğini ama genç isimlerin bunu yapmaya cesaret etmesinin kendilerini de harekete geçirdiğini ifade ederek, Özerman'ın ahlaksız teklifleri yüzünden sektöre ve mesleğe küstüklerini öne sürerek, 2008'deki yarışmadan Özerman'ın kendisine herkesin içinde "Gel bakalım kucağıma otur" dediğini öne sürdü.

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