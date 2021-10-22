BIST 1.467
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 553,25
GÜNCEL

İstanbul'da '3500 TL'ye rahat geçiniyorum' diyen adama eşinin yanıtı olay oldu

Bir Youtube kanalında yayınlanan görüntülerde ekonomik durumunun iyi olduğunu söyleyen vatandaşa eşinin cevabı sosyal medyada gündem oldu.

‘Sokak Kedisi’ isimli YouTube kanalı, Silivri semt pazarında yurttaşlara sebze meyve fiyatlarını sordu. Muhabirin “Geçinebiliyor musunuz?” sorusunu fabrika işçisi olduğunu söyleyen bir erkek 3500 liraya çok rahat geçindiğini söyledi. Pazardan patates soğan alan yurttaşların da geçinebildiğini öne süren erkeği yanındaki eşi yalanladı. Kadın “Hiç geçinemiyoruz. Allah rızası için doğru konuş, geçinemiyoruz, her şey pahalandı” dedi. Adam da eşine “Şükret, şükret” yanıtını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muğla'da taksici kendisini polislere yakalattı! Çılgın teklifi şaşırttı
Muğla'da taksici kendisini polislere yakalattı! Çılgın teklifi şaşırttı
Görüntüler ortaya çıktı yolda inatlaşıp kaza yaptılar iki tır sürücüsüne para cezası kesildi
Görüntüler ortaya çıktı yolda inatlaşıp kaza yaptılar iki tır sürücüsüne para cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Forumu'nda flaş açıklamalar: Medya Ermenistan ajansı gibi çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Forumu'nda flaş açıklamalar: Medya Ermenistan ajansı gibi çalışıyor
Beyoğlu'nda gizli kumarhaneye baskın!
Beyoğlu'nda gizli kumarhaneye baskın!
Erkan Özerman'ın 'Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin' dediği Müge ve Gülşen'in o videosu
Erkan Özerman'ın 'Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin' dediği Müge ve Gülşen'in o videosu
Show Tv Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Show Tv Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
İstanbul'da tanıştığı kadınla aparta gitti! Adamın sonu kötü bitti: Akılalmaz olay kamerada
İstanbul'da tanıştığı kadınla aparta gitti! Adamın sonu kötü bitti: Akılalmaz olay kamerada
Cüneyt Özdemir: MİT Teşkilat dizisinin ötesine geçmeye karar verdi
Cüneyt Özdemir: MİT Teşkilat dizisinin ötesine geçmeye karar verdi
Kaşarlı krep nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!
Kaşarlı krep nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!
Erdoğan Üsküdar'da kafeyi ziyaret etti gençlerle sohbet etti o anlar kamerada
Erdoğan Üsküdar'da kafeyi ziyaret etti gençlerle sohbet etti o anlar kamerada