İstanbul'da '3500 TL'ye rahat geçiniyorum' diyen adama eşinin yanıtı olay oldu

Bir Youtube kanalında yayınlanan görüntülerde ekonomik durumunun iyi olduğunu söyleyen vatandaşa eşinin cevabı sosyal medyada gündem oldu.

‘Sokak Kedisi’ isimli YouTube kanalı, Silivri semt pazarında yurttaşlara sebze meyve fiyatlarını sordu. Muhabirin “Geçinebiliyor musunuz?” sorusunu fabrika işçisi olduğunu söyleyen bir erkek 3500 liraya çok rahat geçindiğini söyledi. Pazardan patates soğan alan yurttaşların da geçinebildiğini öne süren erkeği yanındaki eşi yalanladı. Kadın “Hiç geçinemiyoruz. Allah rızası için doğru konuş, geçinemiyoruz, her şey pahalandı” dedi. Adam da eşine “Şükret, şükret” yanıtını verdi.