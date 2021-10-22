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Boğaç Aksoy'dan kanser mücadelesinde yeni adım!

KANAL D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokakların Volkan Komiseri rolüyle ünlenen Boğaç Aksoy kanser mücadelesinde son yaklaştı... Bugün hastaneye yatan Aksoy, odasında çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

'Saçlarım yine dökülecek' diyen genç oyuncu videonun altına şu notu düştü:

"Sevgili dostlarım Allah’ın izniyle son kez hastanedeyim..Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim bomba gibiyim...Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel Haberler ile olmayı umuyorum...2 ay içinde geri dönüyorum Rabbim izin verirse..Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum duanızı eksik etmeyin...Sizleri seviyorum...Kendinize çok iyi bakın"

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