Erkan Özerman'ın 'Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin' dediği Müge ve Gülşen'in o videosu

TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında Erkan Özerman'ın 'Kanaltürk'te program yaptıkları dönemde kendisinden Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istediğini'' söylediği Müge Dağıstanlı'nın, Gülşen Yüksel Salt ile beraber yıllar evvel sundukları o programın görüntüleri ortaya çıktı. İşte Müge ve Gülşen'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Best Model hakkında o programda söyledikleri...

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına, tüm magazin programlarında oldupu gibi günlerdir Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman'ın açıklamalar damgasını vurdu. Erkan ÖZerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Özerman'ın "Sus bir dakika" demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Gülşen Yüksel Salt, "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin" diye bağırdı. Özerman, yarışmacılara 'masaj yapın' mesajı atıldığı iddialarını kesin bir dille inkar ettiği programda ara ara "İstediğime masaj yaptırırım, size ne" diyerek çelişkili açıklamalarda bulundu. Programa asıl damgasını vuran skandal ise, Erkan Özerman'ın, sunucu Müge Dağıstanlı'nın, Best Model yarışmalarında yıllardır bu dedikoduların olduğunu, ilk kez 34. Best Model yarışmacılarının bunu daha yüksek sesle söylediğini, Özerman'ın yıllar önce de 'kasasında Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları olduğunu söylediğini' hatırlatmasıyla beraber Erkan Özerman'ın yaptığı çıkış oldu. Özerman, Dağıstanlı'ya 'Çok sevdiğim biriyle evlisin. Seni utandırmak istemiyorum. Madem ayıp, neden o yıllarda benden Kıvanç'ın çıplak fotoğraflarını istedin, ne yapacaktın onlarla' deyince ipler koptu. Dağıstanlı ve Yüksel, Özerman'a 'Terbiyesizlik yaptığını ve konuyu dağıtmak için konuyu başka yere çekmeye çalıştığını' söyleyince stüdyoda gerilim arşa çıktı. Müge Dağıstanlı'nın yıllar evvel Kanaltürk'te Gülşen Yüksel Salt ile yaptıkları programdan sözkonusu bölüm görüntüleri ortaya çıktı.