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TV8 2. Sayfa canlı yayını Erkan Özerman ile karıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleri

TV'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in 2. Sayfa programına Erkan Özerman çıktı. 34. Best Model erkek yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, sunucu Müge Dağıstanlı ile ilgili iddiaları ile stüdyoyu karıştırdı. Müge Dağıstanlı, Erkan Özerman'ın kasasındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak resimlerini istemiş.

34. Best Model of Turkey yarışmasının finalistleri belli oldu ancak yarışmanın ünlü organizatörü Erkan Özerman ile ilgili ortaya atılan bir skandal iddia finalistlerin önüne geçti. Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü. Erkan Özerman günlerdir magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialara Tv8'de canlı yayınlanan 2. sayfa programına katılarak yanıt verdi. Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'geçmiş yıllarde neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi.



Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını niye istedin? : 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. "Hepsi iftira ve yalan" diyen Özerman, tüm iddiaların yalan olduğunu söyleyerek yıllar evvel Müge Dağıstanlı'nın Kanaltürk'te çalışırken kendisinden 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istediğini' bunun karşılığında Özerman'ın ise 'Napacaksın bu fotoğraflarla' diye sorduğunu ileri sürdü. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon birden yükseldi.

Konu 'ahlaksız teklif' skandalı iken birden Müge Dağıstanlı'nın 'çıplak fotoğraf istemesi'ne dönüştü

Müge Dağıstanlı'ya 'evli barklı kadınsın, Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istedin' iması yapan Özerman'a, Gülşen Yüksel'den de tepki geldi. Konu Best Model yarışmasındaki skandallar iken birden sunucular ve Erkan Özerman arasındaki polemiğe dönüştü.



 "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin"

Özerman, konuk olduğu 2. Sayfa programında sunucularla birbirine girdi. Özerman'ın "Sus bir dakika" demesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Gülşen Yüksel Salt, "Beni çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız, kendinize gelin" diye bağırdı. 

Müge Dağıstanlı: Terbiyesizsiniz! Bunlar çok ayıp şeyler, benden özür dileyeceksiniz

Özerman, sunucu Müge Dağıstanlı'ya 'Seni utandırmak istemiyorum. Çok sevdiğim biriyle evlisin. Kıvanç'ın fotoğraflarını niye istedin' deyince üsnlü sunucu "Terbiyesizsiniz. Bunlar çok ayıp şeyler, benden özür dileyeceksiniz. Bu olayı kapatmak için bunları çıkarıyorsunuz. Bu sözlerinizden sonra bu çocuklara daha çok inandım" dedi.

"Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor"

Karşılıklı konuşmaların yaşandığı anlarda sinirlenen Özerman, "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya...Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lanet olsun ya. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz cin gibi de akıllısınız. Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor. Yarışmayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya" şeklinde konuştu.

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