STAR TV Seda Sayan'da Rus gelin krizi! Anne oğluna yalvardı: Türkiye'de kız mı kalmadı

STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan'da film tadında bir olay ekrana geldi. Ağrılı Fırat ve Rus sevgilisi Mira'nın evlenmesini istemeyen müstakbel kayınvalide, "Mira, senden bana gelin olmaz" deyince ortalık karıştı.

STAR TV'de Seda Sayan'ın sunduğu Sabahın Sultanı programında Ağrılı bir anne ve oğlu arasında "Rus gelin" tartışması yaşandı. Ağrılı Fırat ve Rus sevgilisi Mira'nın (Esmiralda) evlenmesini istemeyen ve yüzünü gizleyen anne, "Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz" deyince oğlu da inadına Rus Mira'ya evlenme teklifinde bulundu. Stüdyo karıştı.





Star TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la Sabahların Sultanı adlı programda Ağrılı Fırat ve annesi arasında "Rus gelin" tartışması yaşandı.

Oğlunun Mira adlı kızla evlenmesi istemeyen anne, düşüncelerini dile getirince kızdan tepki geldi.

Ağrılı Fırat annesi ve sevgilisi arasında kaldı

Annenin gelin adayına, "Mira, senden bana gelin olmaz" demesinin ardından genç kız, "Yeter sıkıldım kaç aydır aynı şey" diyerek stüdyoyu terk etmesine rağmen oğlu, rıza alabilmek için annesini ikna etme çabasını sürdürdü.







"Benim oğlumun peşini bırakın, bulmuşsunuz pırlanta gibi çocuğu bırakmıyorsunuz"

Programda Mira'nın annesi Galina da yer aldı. Fırat'ın annesi, Galina'ya "Benim oğlumun peşini bırakın, bulmuşsunuz pırlanta gibi çocuğu bırakmıyorsunuz" diye seslendi.