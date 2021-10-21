BIST 1.433
DOLAR 9,22
EURO 10,76
ALTIN 527,88
MEDYA

Kanunsuz Topraklar 5. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Dizi, 1939 yılında Zonguldak'ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut'un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey'in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut'un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey'in kız Gülfem, Davut'un tüm ezberlerini bozacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı
Şanlıurfa'da bir kişi canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü
Şanlıurfa'da bir kişi canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü
Teke Tek'de astrolog Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2022 kehaneti : Kıtlık ve ekonomik buhran
Teke Tek'de astrolog Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2022 kehaneti : Kıtlık ve ekonomik buhran
Tunceli'de 'pes' dedirten fotoğraf sevdası! Görür görmez peşinden koştu
Tunceli'de 'pes' dedirten fotoğraf sevdası! Görür görmez peşinden koştu
Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses-Nilüfer şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses-Nilüfer şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Elazığ'da gören telefona sarıldı! Boru patladı, su metrelerce yükseldi
Elazığ'da gören telefona sarıldı! Boru patladı, su metrelerce yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Nijerya'da görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Nijerya'da görüşmelere başladı
İsmail Demir müjdeyi verdi! İlk Aksungur SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
İsmail Demir müjdeyi verdi! İlk Aksungur SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
Meral Akşener'den yeni salvolar! Artık bu milletin yakasından düşme vakti, vakit seçim vakti
Meral Akşener'den yeni salvolar! Artık bu milletin yakasından düşme vakti, vakit seçim vakti