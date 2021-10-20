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İsmail Demir müjdeyi verdi! İlk Aksungur SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesbından yaptığı paylaşım ile yeni bir müjdeyi duyurdu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

İsmail Demir paylaşımında, "İLK AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK! TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. HAYIRLI OLSUN" ifadelerini kullandı.

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