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Tuzla’da çiçekçi dükkanında kavga! Bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

TUZLA'da çiçekçi dükkanında bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

 Tuzla’da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi’nde bulanan bir çiçekçide müşteri olarak bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü.

Kavgada E.U., K.K. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Hafif şekilde yaralanan E.U. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, silahlı yaralamayı gerçekleştiren şüphelinin kullandığı araç tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli K.K. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişekle yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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