Son anketi canlı yayında açıkladı! Ekim ayı anketinde hangi ittifak ne kadar oy alıyor?
Anketlerle ilgili tartışma sürerken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki Habertürk yayınında Ekim ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. "Kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40 oluyor" diyen Can Selçuki, CHP'nin oylarında yükseliş olmadığını İYİ Parti'nin ise yüzde 16.4'e çıktığını söyledi.
Haberturk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'in anlı yayınında İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçları artı - eksi 2.5 hata payı vile duyurdular.
Ekim'de Türkiye çapında 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Can Selçuki, "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında Ak Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İYİ Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.
"Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük biz. Cumhur ittifakının oyları azalıyor, kararsızlar artıyor ve İYİ Parti yükseliş trendinde" diyen Can Selçuki, Bülent Arınç'ın "CHP oyları yükseliyor" sözlerine cevap olarak da "Ben de CHP oylarının Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarıyla oyları artıracağını düşünüyorum. Son çıkışlar CHP oylarına henüz yansımıyor. CHP oylarında ciddi bir yükseliş yok" dedi.
İttifakların oy durumunu da açıklayan Can Selçuki, "Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40 oluyor. Millet İttifakı da yüzde 40 oy alıyor. Ancak bunlara HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri de eklediğinizde bu denge Millet İttifakı yüzde 60, Cumhur İttifakı yüzde 40 şeklinde oluşuyor. Bir önceki ay yüzde Millet İttifakı yüzde 58, Cumhur İttifakı yüzde 42 idi."
Kararsızların oy oranını da açıklayan Can Selçuki, "Şu anda yüzde 17.2... Kararsızların büyük bir kısmı Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen. Yalnız şimdilik Cumhur İttifakı'nı tam olarak terk etmiş değiller..." ifadelerini kullandı.
Metropoll son anketini açıkladı! Kararsızların ilk tercihi AK Parti İşte partilerin oy oranları...
Başkanlığını Özer Sencar'ın yaptığı Metropoll Araştırma son anketini açıkladı. Eylül 2021 Türkiye’nin Nabzı raporuna göre AK Parti yüzde 31'e inerken oyunu en fazla artıran parti olarak gözüken İYİ Parti'nin oyları yüzde 15'e çıkmış durumda. Metropoll anketine göre kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 25, CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 11.3, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.9, DEVA Partisi yüzde 2, Memleket Partisi yüzde 1.3, kararsızlar yüzde 8.5, protesto oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 9.2 çıktı.
Kararsızlar dağıtılınca oy oranları...
Kararsızlar, protesto oy verecek olanlar ve cevapsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.7, CHP'nin yüzde 25.8, İYİ Parti'nin yüzde 14.3, HDP'nin yüzde 11, MHP'nin yüzde 10, DEVA Partisi'nin oyları ise yüzde 2.6'ya çıkıyor.
Kararsızlar arasında da AK Parti birinci sırada...
Kararsız ve cevapsızlara "Mevcut partiler arasında tercih yapmak zorunda olsanız hangisini terci edersiniz?" diye soruldu. Kararsızlar arasında AK Parti'nin oyu yüzde 26, CHP'nin yüzde 21.5, İYİ Parti yüzde 12.7, HDP'nin yüzde 9.1, MHP'nin yüzde 8.5, DEVA'nın yüzde 2.4, Memleket Partisi'nin yüzde 1.4 çıkıyor. 'Kararsızlar', 'protesto oy' ve 'cevap yok' dağıtılınca AK Parti yüzde 31.4, CHP yüzde 25.4, İYİ Parti yüzde 15, HDP yüzde 10.7, MHP yüzde 10, DEVA yüzde 2.8, Memleket partisi ise 1.7 çıkıyor.