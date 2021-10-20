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POLİTİKA

Doğu Perinçek iyice uçtu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koalisyon hükümeti teklif etti

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin kaos planının piyonu ilan eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "AK Parti statükosunu değiştirmesi lazım. Bir koalisyon hükümeti kurması lazım. AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım..." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yaptığı açıklamada “AK Parti, MHP ve Vatan Partisi Türkiye'yi beraber yönetmeli” diyerek koalisyon hükümeti önerisinde bulundu. Doğu Perinçek programdaki açıklamalarında şunları söyledi:

- AK Parti hükümeti sürecin farkında değil. Doğrudan doğruya Türkiye'yi kasteden bir komplo var. 'Kılıçdaroğlu suç işledi, atarız hapse cezalandırırız'. Olay bu değil.

- Çin'de yapılan MENA Konferansına, İran'da yapılan İslami Uyanış Konferansı'na bir tek Vatan Partisi çağırıldı. Biz de merkeze Doğu Akdeniz'i koyduk ve onu anlattık.

- AK Parti statükosunu değiştirmesi lazım. Bir koalisyon hükümeti kurması lazım. MHP'den de doğru eleştiriler var. AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım.

- Dış politikada sadece ortak menfaat üzerinden siyaset yapılır. AK Parti güçlü, milleti birleştiren bir hükümet kurmalı.

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