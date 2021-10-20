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BİLİM - TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: İlk Aksungur Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın. İlk Aksungur’u teslim ettik! TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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