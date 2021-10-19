Kasa yok kasiyer yok al ve çık! Amazon'dan sonra Tesco da kasasız alışverişi başlattı
Kasa ve kasiyer olmadan alışveriş yapma yöntemine bir şirket daha katıldı. Tesco market ilk kasiyersiz marketi açtı. Alışveriş yapanlar mobil uygulama sayesinde kasasız alışveriş yapıp ödüyor.
İngiltere merkezli market zinciri Tesco, Londra’nın merkezindeki bayisinde kasasız kullanıma başladı. Amazon, ABD'de benzer bir girişime 3 yıl önce başlamıştı.
İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, Londra'daki ilk kasiyersiz (checkout-free) mağazasını açtı. Yüksek teknolojili kameralar ve ağırlık sensörleri kullanılan GetGo adlı mağazada müşteriler, mobil uygulama sayesinde kasa kullanmadan alışveriş ve ödeme yapabiliyorlar.