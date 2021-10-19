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MEDYA

'Ne içtin lan?' deyip Sinan Engin bardağı boşalttı! Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri şok etti

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ın operasyon yaptığını ifade etti. Bu sözler karşısında hayrete düşen Sinan Engin, Kütahyalı’nın bardağını kontrol etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe'yi savunması Beyaz Futbol yorumcularını şaşırttı. Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev yapan Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu ifade etti. Yorumcu Sinan Engin, Kütahyalı'nın bardağını kontrol edip ateşini ölçtü. Rasim Ozan Kütahyalı, "Pozisyon pozisyon hakemi haklı çıkartabilirim.Allah var, ama bütün olarak Fenerbahçe'yi ince ince doğramıştır. Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

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