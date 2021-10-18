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Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğünü denmişti CHP'li akrabasının düğünü çıktı

Korkusuz gazetesi yazarı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü' diyerek paylaştığı görüntülerin Mevlüt Çavuşoğlu'nun ablasının oğlu CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğününe ait olduğu ortaya çıktı. Sipahioğlu, Yarkadaş'a tepki gösterdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeninin düğününe katılmaması ise dikkat çekti.

Korkusuz gazetesi yazarı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğün görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı ve "Maşallah zenginlik böyle bir şey. Düğün töreni öncesi gelen hediyeler göz kamaştırdı" notunu düştü.

Yarkadaş'ın 'lüks düğün' dediği görüntülerin Mevlüt Çavuşoğlu'nun ablasının oğlu CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğünü öncesi kaydedilen anlar olduğu ortaya çıktı. Sipahioğlu da sosyal medya hesabından videonun kendi düğününe ait olduğunu açıklarken, "Boş konuşmayı bence bırak. Düğün benim. CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısıyım. Seni yalan haberlerinden dolayı dava edeceğim. Siyaset yaptığınızı zannediyorsunuz? Beyefendi siz normal misiniz? Yalan paylaşmışsınız. Farkında mısınız?" sözleriyle de Yarkadaş'a tepki gösterdi.

Yarkadaş paylaşımını kaldırdı

Paylaştığı görüntüleri daha sonra silen Yarkadaş, görüntülerin Bakan Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekildiğini söyledi.

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