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MEDYA

İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök fena coştu! İsmail Küçükkaya görüntüledi

Sanatçı Ahmet Güneteşkin'in Diyarbakır'daki “Hafıza Odası” isimli sergisine, gazeteciler Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'ın çektiği halay damga vurdu.

Sanatçı Ahmet Güneteşkin'in Diyarbakır'daki “Hafıza Odası” isimli sergisinde, gazeteciler Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti. Kardeş Türküler'in sahne aldığı geceden görüntüleri Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

İsmail Küçükkaya, “Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da @AhmetGunestekin sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti. (İsmail Küçükkaya kamerasından)” diye yazdı. 

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