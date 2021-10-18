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Erzurum'da taksiciler birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM’da park yeri sebebiyle tartışmaya başlayan taksi şoförleri birbirine girdi. İki taksicinin kavgasında yumruklar havada uçuştu.

Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal Caddesi'nde iki taksi şoförü park yeri sebebiyle birbirine girdi. Taksicilerin kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken kavgaya kadınlar da dahil oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise çıkan kavgaya yönelik inceleme başlattı.

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