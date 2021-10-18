BIST 1.413
DOLAR 9,28
EURO 10,76
ALTIN 526,59
YEREL

Antalya'da şırıngalı adamın tuhaf hareketleri tedirgin etti! Avcunun içine alıp...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50’li yaşlardaki bir adamın, elindeki şırıngayla sokak ortasında yaptığı ilginç hareketler kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, vatandaşların şikayeti üzerine sokağa gelen polis tarafından uzaklaştırıldı.

Dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sokak ortasında elinde şırıngayla tuhaf hareketler yaptığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 50’li yaşlardaki kişi, uzun süre şırıngayı avucunun içine aldı, zaman zaman yere eğilip taşlarla oynadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs çevredekileri tedirgin ederken, bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Şahıs, ekiplerin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök fena coştu! İsmail Küçükkaya görüntüledi
İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök fena coştu! İsmail Küçükkaya görüntüledi
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Duman Eh Baba Pahalı şarkıları başını yaktı
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Duman Eh Baba Pahalı şarkıları başını yaktı
MasterChef Mehmet Yalçınkaya O Ses Türkiye jürisine seslendi: Beni kim alır?
MasterChef Mehmet Yalçınkaya O Ses Türkiye jürisine seslendi: Beni kim alır?
İstanbul'da maganda taksici dehşeti yaşattı! Hıncını alamayınca yumrukladı
İstanbul'da maganda taksici dehşeti yaşattı! Hıncını alamayınca yumrukladı
Yargı 6. bölüm fragmanı
Yargı 6. bölüm fragmanı
Teşkilat 19. bölüm fragmanı
Teşkilat 19. bölüm fragmanı
Elkızı 1. bölüm fragmanı
Elkızı 1. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı