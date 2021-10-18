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Osmaniye'de 2 kadın adres sorma bahanesiyle kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı

OSMANİYE’den Adana’ya gelip 9 ev ve 1 işyerinden 350 bin lira değerinde altın ve 50 bin lira çalan iki kız kardeş yakalandı. Kardeşlerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye’den gelip, girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol ettikten sonra hırsızlık yapan şebekenin çökertilmesi için çalışma başlattı. Şüphelilerin, kapısını çalıp kimsenin olmadığını anladıkları evlere levye yardımıyla girdikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle son bir haftada 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 50 bin TL çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerin izini süren ekipler, Elvan Ç. (18) ile kardeşi M.Ç.’nin (15) kentten ayrılmak üzere otogara gittiğini belirledi. Polis, adım adım takip ettiği hırsız zanlısı abla ve kardeşini yakaladı. Emniyete götürülen Elvan Ç.’nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Elvan Ç. ile yanındakilerin hırsızlık amaçlı bir apartmana girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç. tutuklanırken, kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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