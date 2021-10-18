MasterChef Mehmet Yalçınkaya O Ses Türkiye jürisine seslendi: Beni kim alır?

TV8 MasterChef yarışmasının sert imajlı jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yıllar evvel ud eşliğinde söylediği 'Hasret Kaldım Gözlerinin rengine' aslı Türk sanat müziği videosunu sosyal medyadan paylaşarak O Ses Türkiye jüri üyelerini tek tek etiketledi ve 'Sizce kim alır takımına beni' diye sordu.

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef'in jüri kadrosunda görev alan Mehmet Yalçınkaya, kişisel sosyal medya hesabından şarkı söylediği bir video paylaştı. Sert mizacıyla yarışmacıların da kendisinden çekindiği Yalçınkaya, ud eşliğinde Uşşak makamından 'Hasret Kaldım Gözlerinin' rengine adlı Türk sanat müziği eserini seslendirdiği videosuyla kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yalçınkaya, paylaşımında yine TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının jüri iyeleri Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'u etiketleyerek "Beni kim takımına alır" sorusunu yöneltti.





Şarkı söylemek gibi bir meziyeti olduğuna şaşıran takipçielri ve sevenleri, Mehmet Şef'e yorum yağdırdı.



'Şefim seni almak için hepsi sıraya girer' yorumları dikkat çekti.

Takipçileri ve sevenleri Mehmet Şef'ten daha çok ve sıklıkla şarkı söylemesini istedi.



2018 yılında O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, Mazeretim Var şarkısını seslendirmişti.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde sergiledikleri performansla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı.



MasterChef Türkiye jürisi ile O Ses Türkiye jürisi arasındaki atışma ise izleyenleri kahkahaya boğmuştu.