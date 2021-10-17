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CHP

Tarifeli uçakta Kemal Kılıçdaroğlu şaşkınlığı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'dan tarifeli yolcu uçağıyla döndü. Kılıçdaroğlu'nu uçakta gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Anadolu Buluşması - Yerel Medya Çalıştayı'na katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya tarifeli uçakla döndü.

Kılıçdaroğlu'na Ankara yolculuğunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da eşlik etti.

CHP liderinin uçaktaki görüntüsünü paylaşan Öztunç, "Muğla dönüşü genel başkanımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da görüntüleri paylaşarak, "Halk için halkla beraber" ifadelerine yer verdi.

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