Okan Bayülgen'den şok sözler! Aya hiçbir zaman gidilmedi

Ünlü şovmen Okan Bayülgen de komplo teorilerine mi inanıyor? Bayülgen, şimdiye kadar aya hiç bir zaman gidilemediğini ve bunun bir yalan olduğunu söyledi...

Bir televizyon programına katılan sunucu Okan Bayülgen, Amerika ve Rusya’nın Ay’a hiçbir zaman gitmediği bir yorumda bulundu.

Sunucu Okan Bayülgen katıldığı bir televizyon programında, 1969’da Ay’a ayak basan Rusya ve Amerika’nın gerçekte böyle bir şeyin olmadığını savundu.

'Bütün belgeselleri izledim" diyen Bayülgen, “O dönemin teknolojileri ile bırak Ay’a inmeyi daha dünyaya bile inemiyorlar” diyerek o dönem neden böyle olayların yaşandığını belirtti.

Okan Bayülgen, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı’ olarak değerlendirdi.

“ABD’li siyasiler, biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışır, o zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırır diye yaptık.” dedi.