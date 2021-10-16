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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu pazartesiyi işaret etti: Size ne yaptırılıyorsa durun!

Kemal Kılıçdaroğlu "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." diyerek bir video yayınladı. Videoda pazartesi gününe işaret ederek "Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialara işaret ederek, bürokratlara, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" diye seslendi. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, TÜGVA'yı hedef alarak "lağım kokusu her yeri sardı" sözleriyle eleştirdi.

CHP lideri, iktidarın değişmesine az kaldığını ve soruşturmaların başlayacağını söyleyerek, "TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları Hazine'ye iade edilecektir. Sizler hala kendinizin bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın" diye konuştu. 

Masasındaki kitaplar dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun masasında OTTO Yayınları'ndan çıkma üç kitap dikkat çekti:

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Dini Anlama Kılavuzu

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan

Ahmet Akbulut, Kur'an'a Yabancılaşma Süreci

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