Benzin ve mazot zammını duyan kuyruğa girdi! Gece yarısı yakıt alma telaşı!

Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi. Gece yarısı son kez zamsız fiyatlardan almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapılacağının duyulmasının ardından son kez zam öncesi fiyattan almak isteyenler benzin istasyonlarının yolunu tuttu. Yaşanan bu durum sosyal medyada yankı buldu.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacağı öğrenilmişti. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

Benzinde ise 40 kuruş zam yapıldı. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak. LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.

Bu haberler üzerine vatandaşlar benzin istasyonlarının yolunu tuttu. Yaşanan kuyruklar sosyal medyada paylaşıldı.