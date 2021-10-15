ATV Esra Erol'da kocasıyla barışmak istemeyen kadın sinir krizi geçirdi

ATV Esra Erol'da yayın sonrası ortalık fena karıştı! Kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi. Kocası ile karısının kötü yola düşürülmek için aklına başkaları tarafından kötü fikirler sokulduğu ve karısının kendisini beğenmemeye başladığını ileri sürdü.

TV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında evi terk eden eşi Gülşen Hanım'ı bulmak için yayına çıkan Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etti. Mustafa Bey, canlı yayında eşiyle yüzleşti ancak yayın bittiğinde ortalık karıştı. Gülşen Hanım, sinir krizi geçirirken eşi de "Seni boşamayacağım. Başkalarının etkisi altında kalıyorsun" dedi.