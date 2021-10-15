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Kahramanmaraş'ta operasyonda ele geçirildi! Şarj aletinden çıkanı gören şaştı kaldı

KAHRAMANMARAŞ’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarj için kullanılan cihazın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Narlı bölgesinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada bir yolcunun üzerindeki şarj cihazı açıldığında içinden 10 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili M.Ç (34) gözaltına alındı.

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