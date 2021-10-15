Zam savunması olay oldu! 'Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor"'

AK Parti 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan'ın canlı yayındaki benzin ve doğalgaz zammı açıklaması sosyal medyada olay oldu. "Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen Erdoğan, "Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" dedi. Erdoğan, marketlerde her hafta fiyatların artmasını ise eleştirdi.

AK Parti 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programının konuğu oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın benzin ve doğalgaz zamları ile marketlerde her hafta artan fiyatlarla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen Hüsniye Erdoğan, "Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Zam gelmesi normal çünkü ithal ediyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kaleci gibi zamları göğsünde yumuşatarak halka yansıttığını belirten Erdoğan, "Batarsak hepimiz batacağız" uyarısı yaptı.

Her hafta bir şeye zam gelir mi!

Sahada olduğunu, pazara ve markete gittiğini söyleyen Erdoğan, “Ben de alışveriş yaparken hakikaten fiyatlarda bir haftanın öbür haftaya uymadığını görüyorum ve üzülüyorum. Her hafta her şeye zam gelir mi? Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum" dedi.

Markette ellerinde yeni etiketlerle geziyorlar ayıp ediyorlar!

"Market fiyatlarındaki yükselişin sebebi menfaatperestler!" diyen Hüsniye Erdoğan şöyle devam etti: "Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız yani.”