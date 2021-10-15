Fox Tv Fulya ile Umudun Olsun'da skandal: Karım 'kardeşimle yatayım' dedi sevgilisi çıktı

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun'a katılan Mustafa Önal'ın "Karım, evimize 'Kardeşim, amcam ve yeğenim' dediği 3 adamla geldi. 'Onları çok özledim bu gece onların arasında yatayım' dedi. Ama bu adamlar karımın sevgilisiymiş" açıklaması sosyal medyada patladı!

FOX TV gündüz kuşağı programlarından Fulya ile Umudun Olsun'da filmleri aratmayacak bir konu gündeme geldi. Mustafa Önal isimli şahıs, evden kaçan eşi Yasemin Önal'ın eve getirdiği 3 adamı amcam, kardeşim ve yeğenim diye tanıttığını, sonrasında 'onları çok özlediğini ve onlarla beraber uyumak istediğini' söyleyerek kendisini kandırdığını milyonların gözü önünde canlı yayında anlattı.





Fulya Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programında Mustafa Önal eşi Yasemin Önal'ı aramak üzere yayına katıldı.

Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye eve aldığı 3 adamla aldattığını iddia etti.





18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslenen Mustafa Önal, 1.5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıktığını belirtti.

Eşinin tam 3.5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, şunları söyledi.

'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum'

"'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum."



"Başına bir şey gelmesinden korkuyorum"

Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.