Derya Tuna ve komşusunu davalık eden o kavganın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL SARIYER'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de gerçekleşen olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Şen, oğlu ile birlikte kendilerini rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle tekme tokat kavga etmeye başladı.

Kavga sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavganın büyümesi üzerine toplanan diğer komşular ve site güvenliği kavgayı ayırmaya çalıştı.