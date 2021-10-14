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POLİTİKA

Ümit Özdağ: 3 gün önce bana suikast ihbarı geldi! Hangi örgütün yapacağını biliyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'siyasi suikast' iddiası sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir iddia geldi. Ümit Özdağ, 3 gün önce kendisine yönelik suikast ihbarını öğrendiğini öne sürerek, kendisine suikast hazırlığı yapan örgütü bildiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Programda Ümit Özdağ, 3 gün önce kendisiyle ilgili bir suikast ihbarı aldığını belirterek, kendisine suikast yapacak örgütü bildiğini iddia etti.

"Benimli ilgili bir istihbarat bana geldi. Bana karşı hangi örgütün suikast hazırlığında olduğunu ben biliyorum. Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bana bir bilgi geldi. Devlete bu bilgi çok önceden gelmiş ve bunu benden saklamışlar. Ben gayri resmi öğrendim" iddiasında bulundu.

"Bu iddiayı resmi makamlara doğrulatıp doğrulatmadığı sorulan Ümit Özdağ "Bunlar doğrulanmaz. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz" cevabı verdi.

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