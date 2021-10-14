İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok

İSPANYA’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı.

İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi.