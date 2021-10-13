BIST 1.420
DOLAR 9,08
EURO 10,51
ALTIN 515,11
YEREL

Manisa Saruhan'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akhisar-Saruhanlı kara yolu Koyuncu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Mutlu Tüfekçi'nin (42) kullandığı 16 LBT 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki B.İ. idaresindeki 31 FN 976 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Tüfekçi ile yanındakiler Serap Tüfekçi (41) ile Remziye Tüfekçi (66) yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Tüfekçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır'da mide bulandıran görüntü tepki çekti! Bu halde kilometrelerce gitti
Diyarbakır'da mide bulandıran görüntü tepki çekti! Bu halde kilometrelerce gitti
Bursa'da 5 katlı bina birkaç saniye içinde yerle bir edildi! İşte o anlar...
Bursa'da 5 katlı bina birkaç saniye içinde yerle bir edildi! İşte o anlar...
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu oryantal videosunun aslını Okan Bayülgen'e anlattı
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu oryantal videosunun aslını Okan Bayülgen'e anlattı
İstanbul'da kargomu niye geç getirdin kavgası! Tekme ve yumruklar atıldı
İstanbul'da kargomu niye geç getirdin kavgası! Tekme ve yumruklar atıldı
Meral Akşener kürsüde coştu! Sıkı dur sayın Erdoğan başbakan geliyor
Meral Akşener kürsüde coştu! Sıkı dur sayın Erdoğan başbakan geliyor
İstanbul'da Amerikalı turist dehşeti: Boyu 2 metre zapt edilmiyordu, devamlı titriyordu
İstanbul'da Amerikalı turist dehşeti: Boyu 2 metre zapt edilmiyordu, devamlı titriyordu
1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü! Erdoğan Karakuş gururla açıkladı
1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü! Erdoğan Karakuş gururla açıkladı
Müşteri ile kargocunun 'geç geldi' kavgası kamerada
Müşteri ile kargocunun 'geç geldi' kavgası kamerada
Amasya Valisi isyan etti! 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi isyan etti! 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
İsrail güçleri, 11 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail güçleri, 11 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı