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Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu oryantal videosunun aslını Okan Bayülgen'e anlattı

HABERTÜRK'ten oryantal dans videolarının sosyal medyada patlamasının ardından kovulan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Okan Bayülgen'in programında o videonun perde arkasını anlattı.

Aylar önce kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal videosundan sonra Habertürk'teki işinden ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, Okan Bayülgen'in Haber Global'de yayınlanan programında, dans ettiği gecenin perde arkasını anlattı. "Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var" diyen Sarıoğlu'nun anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen, "Ulan ne acayip bir kafan var" diye karşılık verdi.

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