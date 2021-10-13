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EKONOMİ

Amasya Valisi isyan etti! 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor

Herkesin masabaşı iş istediğini ifade eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, işsizlik olmadığını iş beğenmemezlik olduğunu söyledi. Vali Masatlı, herkesin masabaşı iş aradığını ve 4 bin liraya çalışacak eleman bulunamadığını söyledi.

Amasya kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında önemli açıklamalar yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değindi.

Vali Masatlı, “Hatta ‘bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz’ dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar.” dedi.

Herkes masabaşı iş arıyor
Türkiye’nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, “Herkes masabaşı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Ama bundan dolayı ciddi derecede bizler de zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

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