BIST 1.417
DOLAR 9,03
EURO 10,44
ALTIN 512,06
DÜNYA

İsrail güçleri, 11 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı

İSRAİL güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 yaşındaki çocuğun adının Yahya Badran olduğu ve henüz bilinmeyen nedenle İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Polis aracına bindirilen Badran'ın Kudüs'te bir polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ödül almaya çıkan sahnede çok konuşmamalı
Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ödül almaya çıkan sahnede çok konuşmamalı
Diyarbakır'da tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Tekme tokat dövüldü
Diyarbakır'da tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Tekme tokat dövüldü
İçimizden Biri 6. bölüm fragmanı (Final)
İçimizden Biri 6. bölüm fragmanı (Final)
Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı
Nevşin Mengü Youtube yayınında küfür etti: S... git demek istiyorum
Nevşin Mengü Youtube yayınında küfür etti: S... git demek istiyorum
Sakarya'da korku dolu anlar! Yürüyen anne ve bebeğine çarptı: Panik halindeydi
Sakarya'da korku dolu anlar! Yürüyen anne ve bebeğine çarptı: Panik halindeydi
Nazilli'de fırtına minareyi böyle yıktı insanlar kaçacak yer aradı
Nazilli'de fırtına minareyi böyle yıktı insanlar kaçacak yer aradı
Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması! Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil...
Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması! Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil...
Konya'da yılanı yakalayıp eliyle oynadı! Gören şaştı kaldı
Konya'da yılanı yakalayıp eliyle oynadı! Gören şaştı kaldı
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası