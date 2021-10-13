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Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ödül almaya çıkan sahnede çok konuşmamalı

Altın Portakal Film Festivali'nde hem Nihal Yalçın ile yaşadığı 'ödül' krizi hem de Yalçın hakkında daha sonra söyledikleriyle çok eleştirilen Tamer Karaddağlı'ya, Çocuklar Duymasın dizisinde yıllarca beraber oynadığı Pınar Altuğ'dan destek...

Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginliğe eski partneri Pınar Altuğ da katıldı. Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası Karadağlı'ya destek olan oyuncu Pınar Altuğ, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Ödül törenleri ağzınıza geleni söylemeniz için bir yer değildir" dedi.

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