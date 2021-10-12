'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası

ANKARA İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin, Kahramankazan'da bulunan karakolda bir polis memuruna şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Şiddete maruz kalan polis memuru, V. hakkında şikayetçi oldu fakat savcı, 'kovuşturmaya yer yok' dedi. O polis sürgüne gönderilince mektup bırakıp intihar girişiminde bulundu. Şimdi polislikten atılıyor...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan Muhammed Arslan, 26 Kasım 2020'de karakol kapısında görevli olduğu sırada gelen sivil aracın içindekilere görevi gereği 'Kimsiniz?' diye sordu. Halk TV'nin haberine göre aracın içindeki kişi ise Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'ydi.

Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun!

Araçtan inen V.'nin, Arslan'a ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?" diye bağırdığını ve cinsiyetçi birçok küfür sarf ettiğini söyleyen kaynaklar, bunların şikayet tutanağında da yer aldığını belirtti. Polis memuru Muhammed Arslan baskıdan, korktuğu için şikayetten vazgeçtiğini ve raporlarını işleme koymadığını belirtmişti.

Polis memuru hakkında soruşturma açıldı

Ancak 2 ay sonra, hakkında idari soruşturma açıldı. Soruşturma evrağına göre Arslan'ın, kıyafetinin pejmürde olduğu, kendinin ve görevli personellerin güvenliğini zaafa uğratacak şekilde duyarsız görev yaptığı, meslek etiği ve usule uygun şekilde uyarıldığında ise alt üst ilişkisine uygun olmayan şekilde tavır ve davranışlar sergilediği iddia edilmişti.

Kendisini tanıyamadığını söylemesine rağmen görüntülerde V.'nin, Arslan'ın üzerine yürüdüğü ve aldığı darbeler nedeniyle dengesinin bozulduğu da gözüküyor. Görüntülerin Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde çekildiğini uydu fotoğraflarından doğrulanırken, o görüntülerde, dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin, polis memuru Muhammed Arslan'a şiddet uyguladığı da gözüküyor.

Polis hastaneye gidip darp raporu aldı

Polis memuru Muhammed Arslan, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alıyor. Raporda, kendisine şiddet uygulandığı da kanıtlanıyor. Şikayet tutanağında da 'anlatılan olayda birçok görgü şahidi de var' ifadesi yer alıyor.

Hakaret ve şiddete maruz kaldı ama sürgüne gönderildi

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Muhammed Arslan ve avukatı, verdikleri dilekçede İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin hakaret, şiddet ve tehdit ettiğini belirtti. Fakat savcı 'olayın soruşturulmasına gerek yok' dedi. Darp edilen polis memuru Muhammed Arslan, Gaziantep'in Nizip ilçesine sürgüne gönderildi.

Yaşananların psikolojik baskısı: İntihara kalkıştı

Yaşanan tüm sürecin ardından Muhammed Arslan, emniyet müdür yardımcısından gördüğü mobbing ve şiddetin karşılıksız kalmasına dayanamadığını ve haksızlığa uğradığını belirttiği bir not bırakarak intihara kalkıştı. İntihar girişimi sonrası hayatını kaybetmeyen Arslan'ın silahı alındı ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

Yine Halktv'nin kaynaklarından edindiği belgelere göre ise 21 Eylül'de Muhammed Arslan için 'Polislik yapamaz' raporu hazırlandı. Şu anda silahsız şekilde görevini yapan Arslan'a burapor tebliğ edildiğinde polislik hayatı da bitmiş olacak.