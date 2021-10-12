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İstanbul'da market dönüşü az kalsın canından oluyordu! Feci kaza kamerada

İSTANBUL'da minibüsün çarptığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından çiçekçinin bahçesine daldı. Marketten dönen kadının ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde ilerleyen yolcu minibüsünün arkadan çarptığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen kadına çarptı, daha sonra çiçekçinin bahçesine daldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Marketten çıkıp evine giden kadın, otomobilin çarpması sonucu çiçekçinin bahçesine savrularak aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kaza sonrasında çiçekçide bulunanlar, hemen kadının yardımına koştu.

Vatandaşlar kadını su içirip sakinleştirmeye çalışırken, otomobil sürücüsü korku ile aracından indi. Kaza sırasında vatandaşların yoğunlukta olduğu kaldırımda ve çiçekçinin bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Yaralı kadın, çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte caddede trafik normale döndü. Kaza anı güvenlik kameraların da yansıdı.

“Otomobil yavaşlamaya çalışıyor”
Kazaya tanık olan bir vatandaş, “Bildiğim kadarıyla yukarıda minibüsle siyah otomobil geliyor, hızlılar bu sırada. Otomobil yavaşlamaya çalışıyor. O sırada minibüs arkadan vuruyor otomobile, sonrasında da araç buraya çıkıyor. Bir kadın yaralı var, yoldan geçen bir de otomobilin sürücüsü. Onun dışında yaralı yok” dedi.

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