Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlendi! 'Gelinlik' dile düştü, damat gelini öpmedi!

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 9 Ekim akşamı nikah masasına oturdu. Çiftin, nikahtan kareleri takipçileriyle paylaşmasının ardından, Nazlı Kayı'nın gelinliği beğenilmezken, internete düşen videolarda, nikahın ardından Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'yı öpmediği detayı fark edildi.

Sosyete ve iş camiasının önde gelen Sabancı ailesinin varislerinden Hacı Sabancı, nişanlısı Nazlı Kayı ile 9 Ekim akşamı evlendi. Hacı Sabancı’nın gelini öpmeyi unuttuğu anlar ve Nazlı Kayı’nın tepkisi sosyal medyada dikkat çekti. Öne çıkan yorumlarda “Nazlı gibi ben de bekledim, Hacı neden duvağı kaldırıp alnından öpmedi Firdevs hanım” gibi güldüren yorumlar geldi.

Gelinlik 'demode' bulundu

Düğüne dair sosyal medyada çok konuşulan bir diğer detay ise Nazlı Kayı'nın gelinliği oldu. Sosyal medyada bazı moda sayfaları gelinliği 'demode' bulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları gelinin saçı, makyajı ve gelinlik tercihi ile oldukça zarif olduğunu savundu. Genel olarak yorumlar ise Nazlı Kayı'dan daha iddialı ve daha modern bir gelinlik beklendiği yönünde oldu.