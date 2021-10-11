Gülşen iç çamaşırlarını gösteren transparan elbisesiyle olay oldu!

Gülşen yine olay oldu! Sahneye transparan kıyafetle çıktı... Gülşen transparan elbisesiyle sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pandemi kısıtlamalarının yaz başında kaldırılmasıyla konserlerine tam gaz devam eden ünlü şarkıcı Gülşen yine kıyafet tercihiyle gündeme gelmeyi başardı. Gülşen, İzmir'deki konserine transparan bir kıyafetle çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziği ile adeta göz kamaştırdı.