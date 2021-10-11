BIST 1.398
DOLAR 8,95
EURO 10,37
ALTIN 506,39
MEDYA

Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı

Camdaki Kız dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 14 Ekim 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı
Ada Masalı 17. bölüm fragmanı
Ada Masalı 17. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana paylaşımı
Ankara'da kontrolünü kaybedip dükkana daldı! Korkunç kaza kamerada
Ankara'da kontrolünü kaybedip dükkana daldı! Korkunç kaza kamerada
Sakarya'da korku dolu anlar! Düğün eğlencesinde yürekler ağza geldi
Sakarya'da korku dolu anlar! Düğün eğlencesinde yürekler ağza geldi
İstanbul'da yangında herkes binadan kaçarken o bakın ne yaptı
İstanbul'da yangında herkes binadan kaçarken o bakın ne yaptı
İstanbul'da öğretmenden spermli not! Zarfı açınca şok oldu: Cinsel içerikli...
İstanbul'da öğretmenden spermli not! Zarfı açınca şok oldu: Cinsel içerikli...
Erzurum'da ilk kez drone gören çocuklar şaştı kaldı! Kovalamaya başladılar
Erzurum'da ilk kez drone gören çocuklar şaştı kaldı! Kovalamaya başladılar
Nihal Yalçın Altın Portakal'da ödül aldı Tamer Karadağlı'nın tavırları sosyal medyayı salladı!
Nihal Yalçın Altın Portakal'da ödül aldı Tamer Karadağlı'nın tavırları sosyal medyayı salladı!
Düğün arabalarına saldırıp terör estiriyorlar! Para alamayınca arabalara zarar veriyorlar
Düğün arabalarına saldırıp terör estiriyorlar! Para alamayınca arabalara zarar veriyorlar