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Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi

Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" çıkışında bulunmuştu. Tamer Karadağlı ile arasında yaşanan diyalog gündemdeki yerini korurken Nihal Yalçın, Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti. Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Karadağlı'ya tepki göstererek, "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın taklidini yaptı

Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı'nın taklidini yaptı. Zeynep Ocak, Yalçın ile yaptığı taklidi Instagram hesabından paylaştı.

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