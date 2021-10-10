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Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de, bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyen hala Z.A.'nın, cipin altında kalan yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 1 Ağustos 2020 tarihinde Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, halası Z.A. birlikte yaşadığı öğrenilen yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi.

Bunun üzerine, üzerinde para olmayan Z.A., rezidansa para almaya geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen hala Z.A., cip ile hareket edince, küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Z.A.'nın cip ile rezidansın otoparkına geldiği, Kutsal Hazar Eymen Kara'nın cipten indiği sırada elinin kapıya sıkıştığı, yeğenini fark etmeyen halasının ise hareket edince, küçük Eymen bir süre mücadele etmesi ve daha sonra düşerek cipin altında kaldığı anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden hala Z.A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı. Z.A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı. Z.A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüldü.

Olaydan 3 ay önce annesini kaybetmiş

Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi. Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala Z.A.'nın hemşire olduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Z.A. kaza sonra emniyette verdiği ifadede, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine para olmadığı için evden para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördüğü söylediğini öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Z.A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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