İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli aileden uyarı aldı gelinliği değiştirdi' iddiasına açıklama

TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında, İdo Tatlıses, dün akşam hayatını birleştirdiği Yasemin Şefkatli'nin, düğünde ikinci gelinliğinin transparan olması nedeniyle Tatlıses ailesi tarafından uyarı aldığı ve gelinliği 15 dakikada değiştirdiği iddialarına yanıt verdi.

Dün akşam evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi yaşandı. Yasemin, içini gösteren ikinci gelinliğini aileden gelen uyarı üzerine 15 dakika sonra değiştirdiği magazin gündemine düştü. İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli düğününde 3 gelinlik giydi. Şefkatli'nin tercih ettiği gelinliklerden birinin iç göstermesi düğünde kriz yarattığı iddia edilmişti. İdo Tatlıses yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı.

2. Sayfa programıyla dalga geçti!

İdo Tatlıses arabada çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Videoda TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programıyla adeta dalga geçen İdo Tatlıses, eşinin düğün için 5 kıyafet hazırlattığını ve sırasıyla değiştirdiğini, ailesinden herhangi birinin Yasemin Şefkatl'yi gelinliğinin transparan olması nedeniyle uyarmadığını ifade etti.

Güzelliği dilden dile dolaştı ama gelinliklerinde sınıfta kaldı

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli görkemli bir düğünle evlendi. Sosyal medyaya yansıyan düğün karelerinin ardından sosyal medyada Yasemin Şefkatli, güzelliği ile dilden dile dolaşırken, gelinlik tercihi ile eleştirildi.